Previsioni Meteo, oggi e domani qualche temporale sulle Alpi e nell’Appennino centrale. Caldo in aumento

Previsioni Meteo – La circolazione generale sta prendendo una piega pienamente estiva, grazie a un promontorio di alta pressione subtropicale in espansione verso il Mediterraneo centrale, ma verso anche buona parte dell’Europa. A differenza degli immediati giorni passati, tra oggi e domani e ancora nei giorni successivi, a essere interessate di più dalla cupola anticiclonica, saranno le regioni centro meridionali, dove i geo-potenziali aumenteranno progressivamente con la colonna d’aria che, via via, si farà più pressante e anche con termiche sempre più calde. Al Nord, invece, benchè anche qui il contesto prevalente preveda condizioni bariche mediamente anticicloniche, è attesa una maggiore instabilità, anche se non generalizzata, poichè su queste aree si farà sentire l’azione di un vortice instabile originariamente scandinavo, ma poi isolatosi verso il Centro Europa e nostre aree alpine orientali, con influenza vorticosa, appunto, verso diversi nostri settori settentrionali. Insomma, seconda parte della settimana con inversione di tendenza, rispetto alla prima parte, con maggiori disturbi al Nord, più caldo e stabile al Centro Sud, salvo qualche fastidio localizzato sul Centro Appennino.

Andando più nei dettagli, abbiamo sintetizzato, con la mappa precipitazioni di sintesi per oggi e domani, dettaglio a sinistra, le aree più interessate da possibili fenomeni soprattutto temporaleschi e a sviluppo diurno, ma anche serali. In particolare, nubi a sviluppo verticale più intenso interesserebbero frequentemente i settori nordorientali, soprattutto tra il Trentino AA, il Nord Veneto e il Friuli VG, con rovesci e temporali diffusi e ricorrenti su queste aree, spesso di forte intensità e con rischio grandinate. Rovesci e temporali abbastanza diffusi anche su Alpi e Prealpi centro occidentali, sul Centro Ovest Piemonte, localmente sulle pianure occidentali e medio-alte Lombarde, sull’Emilia e sulle pianure orientali Venete. Da segnalare temporali, ma qui più di tipo convettivo ed essenzialmente nelle ore più calde pomeridiane, anche sui rilievi appenninici del versante adriatico, quindi tra Marche, Sud e Ovest Umbria, Est Lazio e Abruzzo. Tanto sole altrove. Circa le temperature, riferimento dettaglio a destra, come già accennato sono attese in apprezzabile e progressivo aumento su tutto il Centro Sud, con valori che, anche qui, inizieranno a portarsi abbondantemente sopra i 30°C e punte fino a +33/+35°C, specie sulle isole maggiori e in Puglia. Temperature calde ancora sulle pianure del Nord, fino a +33/+35°C per oggi sulle aree pianeggianti centrali, ma in possibile lieve calo per domani.