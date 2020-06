Previsioni Meteo: oggi sole prevalente, ma qualche temporale al Nord/Ovest. Torna il maltempo nel weekend

Previsioni Meteo – Ampio soleggiamento, nella giornata odierna, su gran parte del territorio, grazie a una pausa instabile intercorrente tra un vortice in evoluzione verso l’Est Europa e un altro in arrivo dalla Francia. Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia la pressione è in temporaneo aumento ma, sul Golfo di Biscaglia, si è approfondita un’altra estesa bassa pressione la quale, via via, allargherà le anse cicloniche fin verso il Mediterraneo centrale nel corso del fine settimana, apportando un’altra fase diffusamente instabile. Alcuni fronti instabili, spinti dalla bassa pressione occidentale, riusciranno a raggiungere anche oggi qualche nostro settore, ma in forma circoscritta, comportando nubi e fenomeni sullo sull’angolo nordoccidentale. Ma vediamo più i dettaglio come evolverà il tempo da oggi e per tutto il fine settimana.

Previsioni Meteo per venerdì 12 giugno

Mattinata all’insegna del bel tempo soleggiato sulla gran parte delle regioni. Un po’ di nubi irregolari, di tipo medio-basso, sono presenti sulla Toscana, anche con locale copertura e foschie sulle aree interne, ma senza altro associato e in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nubi basse, localmente, anche sulle coste sarde orientali, specie del Cagliaritano, ma sostanzialmente innocue e anche qui in dissolvimento. Una nuvolosità più estesa e localmente più compatta interessa il Nordovest, la Liguria, l’Ovest e Nord Lombardia e soprattutto il Piemonte, qui con qualche rovescio sparso tra Torinese e Biellese e locali rovesci anche su aree interne del Savonese. Nel pomeriggio e in serata, le aree centro occidentali del Piemonte, continueranno a essere quelle più interessate da nubi e rovesci o anche qualche temporale; locali rovesci o temporali ancora sul Savonese, in Liguria. Altrove, continua un tempo asciutto e ampiamente soleggiato, salvo più nubi irregolari su Alpi e Prealpi, su alto Tirreno, Sardegna e anche localmente verso la Sicilia, ma innocue o solo occasionalmente associate a qualche breve fenomeno sui settori alpini e prealpini. La temperatura è prevista in aumento un po’ ovunque, più sensibile al Centro Sud e soprattutto sulle isole maggiori, con valori massimi sui +25/+28°C diffusi in pianura, anche sui +30°C su pianure tirreniche centrali e al Sud, ma fino a punte di +32/+33°C sulle isole maggiori.

Previsioni Meteo per il weekend 13/14 giugno

Per il fine settimana, l’evoluzione prevede un progressivo peggioramento del tempo da Ovest verso Est. Per la giornata di Sabato 13, nubi e piogge sparse o anche temporali sono attesi in mattinata sulla Sardegna, sul Piemonte, Ponente ligure e qualche pioggia debole verso le coste tirreniche centrali. Meglio altrove. Per il pomeriggio, insiste il maltempo in Sardegna con rovesci e temporali diffusi e anche forti localmente e maltempo anche su Piemonte, specie occidentale, e sulla Liguria, anche su queste regioni con temporali localmente forti. Piogge o rovesci sparsi verso la Lombardia, localmente su Alpi e Prealpi centro orientali, altri rovesci localizzati tra la Toscana, il Lazio, l’Umbria e occasionalmente sulle aree interne appenniniche. La sera, temporali diffusi e spesso forti al Nord, in particolare sulla Lombardia, anche su Emilia settentrionale, sulla Liguria, Nordovest Toscana e su Est Piemonte; piogge e rovesci più irregolari altrove al Nord, assenti su Alpi orientali, sulla Venezia Giulia e sulla Romagna centro settentrionale. Locali piogge sparse sul resto della Toscana, sulle Marche e temporali diffusi anche sul medio-basso Tirreno in Mare, tra la Sardegna, il Lazio e la Campania, con qualche sconfinamento verso l’Ovest Lazio. Sul resto del paese, specie sul medio e basso Adriatico, al Sud e in Sicilia, tempo più asciutto e soleggiato.

Per domenica, 14, rovesci e locali temporali sulle aree centro orientali del Nord, su Centro Est Alpi, qui localmente anche forti, e altri rovesci e temporali sulla Toscana, su Umbria, Marche, Abruzzo, occasionali la sera sul Gargano. Prevale il tempo asciutto e ampiamente soleggiato al Sud, salvo qui e qualche rovescio locale sulla Calabria ionica, specie tra Crotonese e Nordest Catanzarese, e sole prevalente anche sulle isole maggiori. Le temperature per domenica sono attese più o meno stazionarie o ancora più calde al Sud, con massime mediamente tra +24 e +30°C, ma fino a punte di +33/+34°C al Sud o anche +35/+36°C in Sicilia.