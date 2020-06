Previsioni Meteo, ondata di caldo nord africano al Centro/Sud: picchi di +40°C nei prossimi giorni, ancora temporali al Nord

Previsioni Meteo – Una prima parte di settimana che sarà contraddistinta da diversi eventi meteo rilevanti. Fino a tutto giovedì, gli elementi caratterizzanti saranno sostanzialmente due: una intensificazione dell’attività temporalesca sulle nostre regioni alpine e prealpine in genere, ma in estensione, localmente, anche verso le medie e alte pianure, e una esasperazione dell’ondata di caldo sulle aree centro meridionali, ma di più al Sud. L’aspetto caldo, che, peraltro, è già presente in lungo e in largo sulla penisola con +33/+35°C diffusi da Nord a Sud, ma punte anche verso i +37°C, è desinato a incrementare ancora, con massima enfasi proprio verso giovedì 2, quando un lingua rovente nordafricana si allungherebbe oltremodo verso il Mediterraneo centrale; di pari passo, anche l’instabilità andrebbe intensificandosi su diverse aree del Nord, a causa di una maggiore incisività del flusso umido atlantico che riuscirebbe a penetrare con più decisione il campo di alta pressione, evidentemente, questo, più fiacco in corrispondenza delle nostre aree settentrionali.

Quanto espresso è sintetizzato nell’immagine allegata, riferita da oggi e fino a tutto giovedì, sullo stato del tempo e sulle precipitazioni. Naturalmente sole dominante sulle regioni centro meridionali, su Emilia Romagna e anche su gran parte della Liguria, salvo qualche temporale convettivo e di calore, possibile soprattutto sulle aree appenniniche dei versanti adriatici, specialmente nelle ore più calde di mercoledì 1 e giovedì 2 (aree appenniniche circoscritte in verde chiaro). Attività temporalesca, invece, in crescendo al Nord, in particolare su Alpi e Prealpi in genere, ma localmente anche sulle pianure, soprattutto lombardo-piemontesi. Possibile fase con temporali più intensi sui rilievi, nel corso di domani, mercoledì 1, e in serata temporali forti anche sulle pianure lombarde e del Nordest Piemonte. Meglio sul resto del Nord o con fenomeni deboli e localizzati. Da rilevare il quadro termico, che vedrebbe una generale impennata dei valori, ma più apprezzabile al Centro Sud, con massime diffusamente attese tra +30 e +36°C in pianura, spesso verso i +37°C, fino a punte di +38/+39°C su Sud Sardegna e +39/+40°C sulle aree interne centro orientali della Sicilia e sul Foggiano.