Previsioni Meteo per la Festa della Repubblica: qualche rovescio isolato e localizzato nel pomeriggio

Previsioni Meteo – Per oggi, la circolazione si manterrà settentrionale, ma oramai il potenziale instabile legato all’attività ciclonica di matrice continentale presente nei giorni scorsi, ha esaurito la sua azione. Resteranno, per la giornata odierna, addensamenti pomeridiani indotti dalle residue correnti da Nord, addensamenti essenzialmente nei pressi dei rilievi soprattutto alpini, prealpini, emiliani, del medio e basso Tirreno, appenninici centrali, anche delle isole maggiori, specie sardi, associati a rovesci sparsi, ma si tratterà di ultimi fenomeni legati alla circolazione da Nord e piuttosto circoscritti. Già da domani, a prendere le redini saranno le correnti umide occidentali, mosse da una cavo instabile nordatlantico in affondo verso la Francia e responsabile di un nuovo peggioramento del tempo soprattutto al Nord. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione per oggi, festività del 2 giugno, e domani.

Previsioni meteo per martedì 2 giugno

Nell’immagine precipitazioni, sono evidenziate le aree a maggiori rischio di qualche fenomeno localizzato per la giornata odierna, essenzialmente dal pomeriggio. La mattinata, infatti, trascorrerà all’insegna del bel tempo soleggiato pressoché ovunque, salvo un po’ più di nubi irregolari tra basso Veneto e l’Emilia Romagna centro orientale; velature anche su Ponente ligure e Sudovest Piemonte, ma innocue, e qualche nube irregolare sul Gargano e tra il Reggino e il Messinese, nel basso Tirreno. Altrove sole dominante. Nelle ore pomeridiane, saranno possibili dei rovesci e temporali localizzati, ma più diffusi, su Alpi e soprattutto Prealpi e su Centro Est Sardegna; altri possibili rovesci o temporali localizzati su Emilia e irregolari su aree interne laziali e in Appenino, fino ai rilievi calabresi. Più asciutto e soleggiato altrove. Temperature in aumento con massime localmente fino a +30/+31°C, mediamente tra +24 e +28°C in pianura.

Previsioni meteo per mercoledì 3 giugno

Cambierà la circolazione, soprattutto al Nord, per l’avvento di correnti umide e instabili occidentali o nordoccidentali, indotte da un cavo depressionaria in affondo sulla Francia. Arriveranno fronti perturbati già in mattinata, più intensi su parte del Nord, tra alto Piemonte, alta Lombardia e poi verso le Prealpi centro orientali, con rovesci e temporali, qualcuno anche verso il Levante ligure, Nord Appennino e sulle pianure venete. Sulle regioni centro meridionali, sempre in mattinata, addensamenti con rovesci irregolari tra basso Lazio, Campania, Ovest/Sudovest Lucania e sulla Calabria. Meglio altrove con nubi irregolari, ma fenomeni più occasionali, più sole su Isole. Nel pomeriggio e in serata, molte nubi con rovesci e temporali diffusi su diverse aree del Nord, anche forti su alto Piemonte, sulle aree prealpini, localmente anche medie e alte pianure lombardo venete e poi forti tra Centro Nord Veneto e Friuli VG. Possibili fenomeni violenti in forma di nubifragio e con grandine, sulle aree colorate in blu più scuro in cartina, con rischio di qualche allagamento lampo e qualche dissesto idro-geologico. Fenomeni moderati irregolari altrove al Centro Sud, nelle aree colorate. Meglio sulle isole maggiori, salvo qualche fenomeno occasionale, specie su Sud Sicilia. Temperature più o meno stazionarie o in ulteriore aumento dove più soleggiato. Da evidenziare l’arrivo di venti di Libeccio o meridionali, domani, sostenuti sui bacini occidentali, specie medio alti, sul medio e alto Adriatico e in Appennino.