Previsioni Meteo per la prossima settimana: prevarrà il bel tempo, ma non mancheranno temporali localizzati

Previsioni Meteo – Il trend con circolazione più anticiclonica, proposto dai modelli per il corso delle prossima settimana, viene confermato anche dagli ultimissimi aggiornamenti. Il fronte subtropicale effettuerà un ulteriore balzo in alto in latitudine, mostrandosi più efficace anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di precisare nei precedenti aggiornamenti, non ci sarà un’alta pressione proprio dominante, con solide radici, nè con valori di pressione a tutte le quote particolarmente alti: mediamente al suolo si viaggerebbe intorno ai 1014/1018 hpa, mentre in quota, in più di qualche occasione, si farebbero strada infiltrazioni di aria fresca in grado di apportare una instabilità atmosferica, seppure a incidenza localizzata e a fasi alterne. Ma vediamo nel dettaglio dove e quando potrebbero sopraggiungere dei fastidi.

Dalla immagine media riferita alle precipitazioni, è bene evidente come esse si prospettino abbastanza scarse in via generale e anche piuttosto circoscritte. Le aree prevalenti, quelle in bianco, non ne vedrebbero tutta la settimana, o magari su esse solo qualcuna davvero isolata. Nelle aree colorate, invece, potrebbe presentarsi qualche fenomeno in più, ma anche qui in modo non insistente. In particolare, volendo seguir anche un ordine sulla sequenza dei possibili disturbi, una fase con primi rovesci e temporali, indotti da una circolazione settentrionale, sarebbe quella di inizio settimana, tra lunedì e ancora in parte martedì, con possibili fenomeni essenzialmente sulla Calabria e qualcuno anche tra Sud Campania e Sudovest Lucania. Nel corso di lunedì 22, potrebbero avere luogo anche locali temporali forti sulle aree calabresi. Altrove, tempo mediamente buono o addensamenti locali sui rilievi, ma scarsi fenomeni associati. Farebbe, però, più fresco sulle aree adriatiche e relative appenniniche, anche con più nubi irregolari su questi settori. Vento sostenuto dai quadranti settentrionali. Per metà settimana, probabilmente l’alta pressione potrebbe mostrarsi un po’ più forte con sole ancora più prevalente e rischio di qualche temporale solo sul Centro Nord Appennino, segnatamente tra Abruzzo, Est Lazio, Molise e Nord Campania, qui specie area Matese; altri locali temporali tra il Levante Ligure, l’Emilia e l’alta Toscana. Infine, verso il weekend prossimo, la moderata alta pressione potrebbe cedere in maniera più sostanziosa in corrispondenza delle aree settentrionali italiane, specie alpine e prealpine, con rischio su questi settori di temporali più ricorrenti e anche di una certa intensità. Pochi cambiamenti sul resto del paese, dove continuerebbe il bel tempo prevalente. Sotto l’aspetto termico, si annuncia una settimana con valori inizialmente nella norma, poi sopra la norma al Nord e sul medio e alto Tirreno; temperature sotto la norma sulle aree adriatiche e meridionali fino al 25 giugno circa poi, verso il weekend, valori in aumento anche qui.