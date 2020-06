Previsioni meteo, persiste il maltempo su molte Regioni: tutti i DETTAGLI sulle PIOGGE fino a venerdì 12

Previsioni meteo – Si conferma il trend, già ampiamente annunciato, circa una instabilità insistente per diversi giorni ancora su gran parte dell’Italia a causa della persistenza di correnti umide occidentali. Gran parte dell’Europa centro occidentale e del Mediterraneo centro settentrionale, resterà in balia di una saccatura instabile nordatlantica entro la quale transiteranno anche moderati nuclei di vorticità in azione più diretta dapprima sulla Francia poi, tra le prossime ore e domani, anche sul’Italia. Flusso instabile da Ovest, dunque, che arrecherà addensamenti e piogge ricorrenti su molte nostre regioni, più esposte quelle centro settentrionali, meno le aree più a Sud, ma anche qui, seppure i forma più attenuata e con maggiore discontinuità, avranno luogo fenomeni sparsi.

Nella mappa precipitazioni allegata, abbiamo evidenziato le aree ove le nubi e le piogge potranno essere più ricorrenti, in particolare tra oggi e giovedì 11 giugno. I fenomeni più intensi e ricorrenti sono attesi, relativamente al Centro, su Lazio, Toscana e aree interne appenniniche. Vanno computati anche fenomeni temporaneamente forti specie tra domani sera-notte e giovedì mattina, su Ovest Toscana, tra Livornese, Pisano, Lucchese, Pistoiese, anche settori centro meridionali della provincia di Massa-Carrara. Su queste aree toscane, tra oggi e giovedì sera potranno cadere mediamente 40/60/80 mm ma fino a punte anche di 100 mm, specie tra Viareggio e coste del Pisano. Temporaneamente rovesci e temporali forti su Lazio e Umbria. Instabilità più accentuata anche su buona parte del Nord, con rovesci e temporali diffusi, anche qui con due focus principali dove le precipitazioni potranno essere più continue e anche più forti. Si tratta del Piemonte occidentale, tra Torinese e Nord Cuneese, e del Friuli Venezia Giulia. Su entrambe queste aree saranno possibili rovesci e temporali spesso forti con possibili accumuli entro venerdì fino a 60/70 mm.

Rovesci e temporali anche in Sardegna, ma di più tra domani e giovedì mattina, scarsi fenomeni nella giornata odierna, in qualche fase forti verso il mattino di giovedì su Sassarese. Locali piogge o rovesci anche su Campania, specie occidentale, in forma più debole e irregolare sul resto del Sud e sul medio e basso Adriatico, ma su questi ultimi settori anche con diverse aree all’asciutto. Per la giornata di venerdì 12, secondo le attuali proiezioni, il tempo dovrebbe essere più asciutto e anche più ampiamente soleggiato sul Centro Sud peninsulare in genere e mediamente meglio anche sulle aree centro orientali del Nord, salvo qualche pioggia sulla Venezia Giulia. Più nubi e piogge al Nordovest, specie su Piemonte e sul Ponente ligure, e sulla Sardegna, qui soprattutto nel pomeriggio-sera. Le temperature, fino a tutto venerdì 12, sono attese in generale calo sul paese, per correnti più fresche occidentali, con valori mediamente 1/2°C inferiori alla norma al Nord, fino a 3/5°C sotto al Centro Sud.