Previsioni Meteo, tanta pioggia sull’Europa occidentale dopo un maggio molto caldo e secco: fino a 75mm e crollo delle temperature dal Regno Unito alla Francia

Previsioni Meteo – Dopo una striscia di giorni caldi e prevalentemente asciutti, le grandi città europee, da Londra a Madrid, si preparano ad un notevole cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il fulcro del caldo è stato sulla Penisola Iberica per la maggior parte del mese di maggio. Madrid ha chiuso il mese con temperature di circa 4°C sopra la norma, mentre città come Cordoba, Lisbona e Bilbao hanno avuto una seconda metà del mese calda, raggiungendo i 3,5°C sopra la norma.

Le città interne della Francia, come Parigi, Lione e Tolosa, e le città del Regno Unito, come Edimburgo, Londra e Liverpool, hanno avuto temperature di 3-3,5°C sopra la media per la seconda metà di maggio. Oltre al caldo, diverse località del Regno Unito hanno avuto il loro maggio più soleggiato, secondo il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale del Regno Unito.

Un notevole cambiamento del pattern metterà fine a questo caldo fuori stagione, portando condizioni più piovose. Un fronte freddo dal Regno Unito attraverserà il resto dell’Europa occidentale nella giornata di domani, giovedì 4 giugno. Il caldo che ha caratterizzato l’area sarà sostituito da temperature vicine o inferiori alla norma. Dopo massime di quasi +29°C a Parigi e di circa +24°C a Londra ieri, 2 giugno, la colonnina di mercurio si abbasserà di circa 10°C entro domani. Massime intorno ai +15°C saranno registrate da Irlanda e Inghilterra fino a Paesi Bassi e Francia centrale. L’aria più fredda filtrerà anche nella Francia meridionale e nella Spagna domani e dopodomani, ma le temperature saranno più alte, probabilmente intorno ai +22°C.

Ad accompagnare l’aria più fredda, ci saranno diverse ondate di pioggia. Round di rovesci e temporali si estenderanno dal Mare del Nord al Golfo di Biscaglia. Fino a domani notte, si prevedono quantitativi di pioggia totali di circa 25-75mm. Qualsiasi rovescio potrebbe portare casi localizzati di alluvioni lampo. Considerato quanto secca è stata l’area nelle scorse settimane, potrebbe essere difficile per il terreno assorbire molta acqua tutta insieme.

La pioggia potrebbe arrivare giusto in tempo per Irlanda e Regno Unito, che sono stati eccessivamente asciutti ultimamente e ora si trovano ai margini della siccità. A Londra, è caduto solo il 5% della pioggia normale per il mese di maggio (2,8mm). Altre città del Regno Unito, come Manchester e Bristol, hanno chiuso il mese rispettivamente con il 6% e lo 0% della loro normale pioggia di maggio. Dublino ha terminato il mese di maggio con quantitativi di pioggia ben al di sotto della norma. Durante il mese sono caduti appena 8,9mm di pioggia, ben al di sotto dei normali 47mm. L’impresa di pubblica utilità Irish Water ha annunciato che sta considerando un ordine di conservazione dell’acqua per aiutare a combattere la mancanza di fornitura idrica nel Paese. Ma se dovesse arrivare pioggia a sufficienza per compensare un maggio molto secco, questa misura potrebbe essere evitata.