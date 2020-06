Previsioni Meteo: più sole e più caldo per fine mese, ma i temporali rimarranno in agguato

Previsioni Meteo – Le proiezioni dei centri di calcolo sul più lungo periodo, ultima settimana di giugno, continuano a proporre scenari barici all’insegna di un’alta pressione che sembrerebbe osare di più. Si ravvisa un certo innalzamento in latitudine del fronte subtropicale con promontori anticiclonici che inizierebbero a puntare l’Europa, in qualche fase magari anche con fuga verso i settori centro settentrionali continentali. Tuttavia, la dinamicità atlantica continuerebbe a persistere dato un “tripolo negativo” che non sembrerebbe mutare di molto. Il getto subpolare continuerebbe a rimanere abbastanza vivo fin alle medie latitudini, ma con diniego, ancora, di ondulazioni serie in pieno Oceano, stanti persistenti anomalie negative delle SSTA sulla fascia centrale sensibile oceanica e, quindi, con inevitabili successivi ripieghi del getto verso le aree continentali e l’Ovest Mediterraneo. Insomma, il tentativo dal parte del fronte sub-tropicale di portare l’estate sull’Italia c’è, ma non si ravvisa, ancora, il consenso oceanico, per cui i timidi promontorio anticiclonici potrebbero presentare falle e comunque non sarebbero destinati a durare molto a lungo.

In ogni modo, per l’ultima settimana del mese, una maggiore stabilità pare configurarsi, soprattutto per le coste, le pianure a esse vicine, per le isole maggiori, per il Sud e magari per tante altre aree peninsulari, meno per i rilievi soprattutto alpini, prealpini, per le medie e alte pianure del Nord, per il Piemonte e localmente anche per gli appennini , con rischi su questi settori, ancora di rovesci e di locali temporali. Come visibile dall’immagine barica, infatti, nonostante una maggiore presenza dell’alta pressione, mancherebbe una buona solidità dei geo-potenziali soprattutto alle quote medie, con infiltrazioni frequenti di aria fresca occidentale e attivazione di instabilità convettiva. Rispetto al tempo di questi giorni, però, l’instabilità dovrebbe essere più circoscritta ai rilievi e, semmai, a locali pianure de Nord, quelle medio alte e più prossime ai rilievi. Gli spazi soleggiati dovrebbero essere più ampi su resto del paese, per di più in un contesto termico più consono alla fase stagionale, oramai estiva.