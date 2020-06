Previsioni Meteo: rovesci e temporali più estesi oggi, localmente forti. Migliora domani, ma ancora con qualche pioggia

Previsioni Meteo – Nel corso della giornata odierna, un moderato nucleo di vorticità in quota sarà ancora attivo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, apportando condizioni di instabilità diffusa. Esso agirà in seno a correnti occidentali o nordoccidentali, quindi le aree più esposte continueranno a essere quelle del medio e alto Tirreno, la Sardegna, di Nordovest e localmente alcune aree centro orientali del Nord. Meno esposti i settori del medio e basso Adriatico, quelli ionici e la Sicilia, dove il tempo dovrebbe essere migliore in via generale. Per domani, invece, come indicano le frecce nella barica in evidenza, il nucleo instabile odierno dovrebbe transitare verso il Sud Est Europa e sull’Italia l tempo dovrebbe temporaneamente migliorare, perlomeno a scala generale, anche se resteranno nubi e temporali su alcuni settori a Ovest per l’incidere repentino di un altro nucleo instabile dalla Francia. Ecco l’evoluzione tra oggi e domani.

Previsioni meteo per giovedì 11 giugno

Come visibile dal primo dettaglio a sinistra nell’immagine precipitazioni, per la giornata odierna, le piogge saranno più diffuse su gran parte dei settori centro settentrionali. In mattinata, rovesci e temporali più forti ed estesi sul Centro Nord Sardegna, anche localmente forti tra Nuorese, Sassarese, Olbia Tempio, Bocche di Bonifacio. Rovesci e temporali di buona consistenza anche sulla Liguria di Ponente, specie tra Genovese e Savonese, altri diffusi in mare e anche forti sul Golfo Ligure centro orientale e qualcuno verso le coste toscane, specie del Livornese. Temporali localizzati, ma anche qui localmente forti sulla pianura padana centro orientale tra Sudest Mantovano e Rodigino, Romagna, rovesci o qualche temporali su Centro Sud Lazio, anche su Roma, localizzati sul basso Tirreno, Casertano, uno più intenso in prossimità di Palinuro e qualche rovescio sparso tra Piemonte, alta Lombardia e Prealpi centro orientali, ma qui molto localizzati. Meglio altrove e anche con più sole. Nel pomeriggio e in serata, rovesci e temporali sparsi sempre al Centro nord, più diffusi su Lazio, specie tra provincia di Roma, Est Viterbese e reatino, e localmente più intensi anche su Sud Umbria, aree interne appenniniche abruzzesi, su Toscana, Liguria, su Piemonte e Prealpi centro orientali. Rovesci ancora su Centro Nord Sardegna, meglio altrove, in particolare al Sud, salvo qualche fenomeno localizzato su Campania e Puglia. la sera migliora ovunque, restano rovesci e anche temporali solo su Ovest Piemonte. temperature sempre fresche e inferiori alle medie ovunque, con massime comprese in pianura tra 23 e 28°C, qualche valore verso i 30°C in Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì 12 giugno

Per la giornata di domani, abbiamo già accennato a un generale miglioramento del tempo per una pausa inter-ciclonica. Su gran parte del paese, infatti, il tempo sarà asciutto e ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolarmente sparse, di più al Nord e sul Nord Appennino, meno al Centro Sud peninsulare. Ci saranno , però, ancora delle aree dove insisterà l’instabilità. Si tratterà essenzialmente del Piemonte e della Valle dì’Aosta, dove rovesci e temporali continueranno, inizialmente, nella notte, in particolare tra Torinese, Biellese, Ossola, Nord Vercellese, localmente Verbano e Valle d’Aosta centro orientale, poi in estensione a gran parte del Piemonte nel corso di domani. Sempre per domani, nubi con rovesci e locali temporali anche verso il Ponente ligure, specie tra Savonese e Genovese. Nubi irregolari in aumento su Sardegna, ma asciutto in giornata, poi, in serata, arriveranno anche qui rovesci e locali temporali, in particolare sulle aree centro meridionali, via via anche forti verso la notte. Sole e bel tempo prevalenti altrove. per domani le temperature sono attese in aumento un po’ ovunque, più apprezzabili al Centro Sud e sulle isole maggiori, con valori in pianura fino a +32/+33°C sulle isole, mediamente tra +25 e +30°C altrove.