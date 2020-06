Previsioni Meteo, sempre più caldo al Nord: oggi e domani picchi di +35°C. Più mite con qualche temporale al Centro/Sud

Previsioni Meteo – E’ il caso di evidenziare un’Italia spaccata in due in questi giorni. Malgrado non si ravvisino azioni bariche di significativo segno opposto, una certa differenza di pressione intercorre tra le aree settentrionali e quelle centro meridionali, specie del medio e basso Adriatico e del Sud, con circa 4/5 hpa di scarto. In termini di circolazione, prevale la componente settentrionale un po’ ovunque, sia oggi che domani, solo che, sulle regioni settentrionali e più occidentali, data una azione più diretta e più efficace di un promontorio anticiclonico subtropicale proteso verso l’Ovest Europa, l’aria è più stagnante, la pressione dall’alto maggiore e le infiltrazioni fresche pressochè nulle, quindi con termiche al suolo decisamente più elevate rispetto al resto del paese. Aria più movimentata, invece, sulle regioni del medio e basso Adriatico e del Sud, più direttamente esposte al flusso fresco settentrionale in azione lungo il bordo orientale anticiclonico. Ma vediamo più in dettaglio il tempo per le prossime 36 ore, naturalmente in prevalenza stabile e soleggiato, ma con locali disturbi.

In particolare, come rappresentato nell’immagine di sintesi allegata, una maggiore nuvolosità irregolare interesserà, per oggi, ancora le regioni meridionali, nuvolosità, tuttavia, meno intensa rispetto a ieri. Sono attesi anche oggi addensamenti più compatti, ma essenzialmente sulla Calabria, con locali rovesci o qualche temporale, dapprima, in mattinata, sul Reggino, specie interno, Aspromonte, poi, al pomeriggio, sui settori settentrionali, tra Crotonese, Nord Catanzarese, Sila e Cosentino, anche qui specie su aree interne. Nubi irregolari sparse sul resto del Sud, talora anche cieli più chiusi, come sul Nord della Sicilia, Messinese, sulla Puglia, ma scarsi fenomeni associati. Un po’ di nubi irregolari, soprattutto pomeridiane, anche sui settori alpini e localmente prealpini, con qualche isolato fenomeno su Ovest Piemonte e Est Valle d’Aosta, altrove sole prevalente.

Da segnalare le temperature, decisamente estive e anche sopra media al Nord, dove potranno toccarsi i +35/+36° su qualche pianura orientale, ma mediamente sui +29/+33°C; valori sui +28/+32°C anche sulle aree tirreniche centro settentrionali e in Sardegna, temperature più miti sui settori adriatici e meridionali qui mediamente comprese tra +25 e +28°C in pianura, occasionalmente qualche punta verso i +30/+31°C, specie in Sicilia. Per domani, mercoledì 24, le aree calabresi, specie interne, continueranno a essere quelle più esposte ad addensamenti, con rischio di locali rovesci o temporali; qualche addensamento potrà aversi anche sull’Est Sicilia con occasionali fenomeni, soprattutto tra Catanese e Siracusano, più soleggiato sul resto del Sud. Per domani, sono attesi, specie nelle ore più calde pomeridiane, nubi cumuliformi anche sui rilievi appenninici tosco-emiliani con qualche rovesci o temporale localizzato, e altri possibili rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi centro orientali e su estremo Ovest Piemonte. Sole e bel tempo altrove. Le temperature sono attese in calo sulle pianure di Nordest, stazionarie e calde sul resto del Nord e sulle aree Tirreniche in genere, in aumento sul medio e basso Adriatico e al Sud. I valori massimi si attesteranno in pianura, mediamente tra +26 e +32°C, ma punte fino a +33/+34°C occasionalmente a Ovest. Venti ancora sostenuti settentrionali al Centro Sud, in particolare per oggi e di più sui bacini e sulle aree Adriatiche; folate di vento sostenute da SE, specie domani, sulla Pianura Padana.