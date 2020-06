Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno e temperature in aumento nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso al centro-sud, parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali con addensamenti a tratti anche consistenti sul nord-ovest dove non sono escluse locali piogge o brevi rovesci, in particolare tra la tarda mattina e il pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati da ovest, sud-ovest con rinforzi in Appennino, specie sui versanti sottovento, e sul mare a nord di Capraia.

Mari: mosso, localmente molto mosso al largo, il settore settentrionale poco mosso quello meridionale.

Temperature: minime stazionarie o in locale lieve aumento (attorno a 20 gradi lungo la costa, 2-3 gradi in meno nelle pianure interne), massime in lieve calo con punte di 31-33 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sul nord-ovest, ma con bassa probabilità di precipitazione.

Venti: generalmente deboli di Scirocco su Arcipelago e costa al mattino, dal pomeriggio generalmente tra ovest e sud-ovest.

Mari: mosso il settore settentrionale, generalmente poco mosso quello meridionale.

Temperature: in lieve aumento sia le minime che le massime con punte di 33-34 gradi nelle pianure dell’interno (valori ancora superiori alle medie del periodo).

Mercoledì 1 sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti di tipo basso fino al primo mattino su costa settentrionale e Valdarno inferiore.

Venti: deboli variabile.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie con punte massime di 34-35 gradi sulle pianure interne.

Giovedì 2 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento con punte massime fino a 35-36 gradi sulle zone di pianura interne.