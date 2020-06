Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno e temperature massime fino a 32-33°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco o parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali per nubi in transito al mattino e per lo sviluppo di modesti addensamenti pomeridiani; prevalentemente sereno lungo il litorale centro meridionale.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie o in calo di un grado nei valori massimi sulle zone settentrionali. Massime fino a 31-32 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da sud, sud-est, con temporanei rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento sulle zone settentrionali. Massime fino a 32-33 gradi.

Sabato 27 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza con residua componente meridionale.

Mari: quasi calmi.

Temperature: stazionarie e allineate alle medie.

Domenica 28 soleggiato.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie con punte fino a 33 gradi.