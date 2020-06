Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno e temperature fino a 32-33°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli settentrionali. Fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio su Elba e costa meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie con punte di 32-33 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani in Appennino, dove non si escludono isolati brevi rovesci temporaleschi.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi pomeridiani.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve locale diminuzione. Punte di 31-32 gradi.

Giovedì 25 sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani in Appennino, dove saranno possibili brevi rovesci temporaleschi.

Venti: deboli occidentali con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 26 sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti pomeridiani in Appennino.

Venti: deboli da sud, sud-est. Moderati nella seconda parte della giornata su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.