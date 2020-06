Previsioni Meteo Toscana: domani possibili precipitazioni sulle zone di nordovest

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone interne e sui rilievi; ampie schiarite sulle zone meridionali. Possibilità di rovesci e isolati temporali in Appennino più probabili sulle zone di nord ovest (province di Ms e Lu) tra la tarda mattina e la prima parte del pomeriggio.

Venti: deboli occidentali con rinforzi su Arcipelago e costa settentrionale, specialmente dal tardo pomeriggio.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi, in particolare a largo a nord di Capraia.

Temperature: massime in calo nell’interno.

Domani poco nuvoloso nuvoloso con addensamenti in Appennino e possibili brevi precipitazioni sulle zone di nord-ovest (province di Lu e Ms).

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: molto mossi, in particolare a nord di Capraia.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento; valori inferiori alle medie.

Venerdì 19 velato con addensamenti sulle zone appenniniche dove non si escludono brevi precipitazioni.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.

Sabato 20 inizialmente poco nuvoloso con aumento delle nubi durante le ore centrali della giornata quando saranno possibili rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi. Poco nuvoloso sulle zone costiere.

Venti: deboli occidentali sulla costa, deboli variabili nell’interno.

Mari: mossi con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.