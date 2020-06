Previsioni Meteo Toscana: nubi in aumento nel pomeriggio e peggioramento in serata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi inizialmente poco nuvoloso, con aumento delle nubi nel pomeriggio e ulteriore peggioramento in serata. Attesi rovesci, anche temporaleschi, dapprima in Lunigiana in estensione nel pomeriggio e in serata anche sul resto delle zone settentrionali. Dalla tarda sera possibilità di temporali anche sul sud della regione.

Venti: moderati da sud sulla costa, sulle zone meridionali e quelle sottovento all’Appennino; deboli altrove.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Domani nuvoloso con rovesci e temporali sparsi nella notte, in temporanea attenuazione durante la mattinata. Nel pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni sulle zone meridionali e orientali della regione (province di Ar, Si e Gr).

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Martedì 9 variabile con precipitazioni sparse, più probabili sull’estremo nord e sud della regione.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest con rinforzi lungo la costa centrale.

Mari: mossi.

Temperature: in calo. Valori sotto la media del periodo.

Mercoledì 10 ancora tempo instabile con rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo le massime. Valori sotto media.

Giovedì 11 instabile nelle ore centrali della giornata con rovesci o temporali sparsi nelle zone interne.

Venti: deboli variabili o occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: massime in leggero aumento.