Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani isolati rovesci e temporali sparsi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi irregolarmente nuvoloso. Possibilità di isolati rovesci in mattinata su nord ovest e basso grossetano. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi più probabili nelle zone interne centro-meridionali e in Appennino.

Venti: moderati da ovest, sud ovest sulla costa centro-settentrionale, variabili altrove.

Mari: mossi, localmente molto mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo su valori al di sotto delle medie del periodo.

Domani nel corso dalla notte possibilità di temporali sparsi in Arcipelago e sul litorale in particolare sui settori centro settentrionali e in graduale estensione a gran parte delle zone di nord ovest e all’Appennino settentrionale. Dalla tarda mattinata le condizioni di instabilità tenderanno ad estendersi anche alle zone interne della regione con rovesci e temporali sparsi. I temporali potranno risultare localmente forti e associati a colpi di vento e grandinate.

Venti: variabili nelle zone interne e a sud dell’Elba, prevalentemente occidentali a nord di Capraia.

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione su valori ben al di sotto della norma.

Giovedì 11 nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità e associati a colpi di vento e grandinate, più probabili in mattinata sulle zone costiere centro settentrionali e dal pomeriggio sulle zone interne.

Venti: deboli o moderati da ovest, sud-ovest.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 12 poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi a Scirocco fino a moderati.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento sensibile.

Sabato 13 in mattinata cielo parzialmente nuvoloso, peggioramento dal pomeriggio con precipitazioni a partire dalle zone costiere.

Venti: meridionali da deboli a moderati.

Mari: mossi

Temperature: stazionarie.