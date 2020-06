Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane in particolare su Appennino settentrionale, Apuane, Colline Metallifere e Amiata. In serata velature in arrivo dal mare.

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale e rinforzo di Maestrale nel pomeriggio lungo il litorale.

Mari: poco mossi o localmente mossi nel pomeriggio/sera.

Temperature: in lieve aumento, specialmente le massime.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi lungo la costa.

Mari: poco mossi tendenti a mossi.

Temperature: massime in lieve calo lungo la fascia costiera e in lieve aumento nelle zone più interne.

Mercoledì 3 poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino. In serata velato.

Venti: deboli da ovest sud ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 4 sereno o poco nuvoloso con nubi in aumento in serata dalla costa.

Venti: deboli nell’interno; moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento.