Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso sulle zone interne con possibilità di rovesci o locali temporali, poco nuvoloso sulla costa.

Venti: moderati occidentali in graduale attenuazione.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.

Domani parzialmente nuvoloso. Fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio possibilità di locali precipitazioni sulle zone di nord-ovest, in particolare sui rilievi.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Domenica 7 nuvoloso con possibilità di locali piogge sulle zone settentrionali. Peggioramento in serata.

Venti: moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 8 variabile con possibili rovesci durante la notte e in mattinata.

Venti: moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.