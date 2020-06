Previsioni Meteo Toscana: temperature leggermente inferiori alle medie del periodo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso con schiarite dal pomeriggio lungo la costa centrale e meridionale; possibilità di rovesci sparsi più probabili in mattinata sulle zone centrali della regione, nel pomeriggio sulle zone interne a ridosso dei rilievi. tendenza a cessazione dei fenomeni in serata.

Venti: occidentali, deboli sulle zone interne, moderati lungo la costa centrale.

Mari: mossi o temporaneamente molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in diminuzione su valori al di sotto delle medie del periodo.

Domani poco nuvoloso sulla costa, nuvolosità variabile nell’interno con addensamenti più compatti sui rilievi ove saranno possibili brevi rovesci temporaleschi a carattere sparso, più frequenti in corrisponda dei crinali appenninici.

Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Martedì 16 sereno o poco nuvoloso lungo il litorale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone interne con maggiori addensamenti nel pomeriggio, associati a precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche.

Venti: deboli da nord, nord-est nelle zone interne, moderati di Maestrale sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie. Valori massimi gradevoli, ma ancora inferiori alle medie del periodo.

Mercoledì 17 nuvolosità variabile con ampie schiarite lungo il litorale meridionale e addensamenti più consistenti sul nord ovest e sulle zone interne; possibilità di rovesci o temporali in estensione dalle zone di nord ovest alle zone interne nel corso del pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati occidentali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie e leggermente inferiori alle medie.

Giovedì 18 poco o parzialmente nuvoloso con ampie zone di sereno lungo il litorale e temporanei addensamenti sulle zone interne e sul nord ovest; non esclusi locali precipitazione su Apuane e Appennino settentrionale.

Venti: sud occidentali, deboli sulle zone interne, fino a moderati lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionare su valori leggermente inferiori alle medie