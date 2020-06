Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in aumento fino a 32-33°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi termoconvettive pomeridiane nelle zone interne ed in particolare in Appennino dove non si escludono isolati brevi rovesci temporaleschi.

Venti: deboli a prevalente regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve locale diminuzione. Punte di 31-32 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso con transito di nubi sulle zone settentrionali della regione.

Venti: deboli a prevalente regine di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie o in calo di un grado nei valori massimi sulle zone settentrionali. Massime fino a 31-32 gradi.

Venerdì 26 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da sud, sud-est. Moderati nella seconda parte della giornata su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento sulle zone settentrionali. Massime fino a 32-33 gradi.

Sabato 27 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza con residua componente meridionale.

Mari: quasi calmi.

Temperature: stazionarie.