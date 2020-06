Previsioni Meteo: tutta la settimana sarà condizionata dal maltempo, sempre nelle stesse zone [DETTAGLI]

Previsioni Meteo – Attività ciclonica su Centro Ovest Europa e Mediterraneo persistente ancora per molti giorni. Il perno depressionario, come visibile dall’ultima elaborazione barica media del modello matematico europeo ECMWF, dovrebbe collocarsi con preferenza, nel corso di questa settimana, tra il Golfo di Biscaglia, la Francia occidentale e il Nord della Spagna, ma con frequenti oscillazioni orientali verso soprattutto il bacino centrale del Mediterraneo e verso l’Italia. Più esposti, a questo tipo di circolazione occidentale, sarebbero le nostre regioni settentrionali, specie di Nordovest, ma anche le aree tirreniche centrali in genere e il Centro Nord Appennino. Minore esposizione delle aree centro meridionali adriatiche e del Sud, specie settori più meridionali.

Abbiamo evidenziato anche le aree che, per il corso di tutta questa settimana, saranno interessate da piogge. Esse sono attese più frequenti e anche più intense, come visibile dalla colorazione più scura nell’immagine fenomeni allegata, su Piemonte, su Centro Nord Toscana, sulla Liguria e diffusamente anche sulle aree interne appenniniche centrali, sulle medie e alte pianure centrali del Nord e sui settori prealpini centro orientali. Piogge e temporali ricorrenti un po’ su tutto il Centro, meno sulle coste e anche sulla Campania occidentale per qualche fase. Piogge e rovesci moderati su Alpi centro orientali, localmente su Centro Nord Sardegna, fenomeni più deboli e irregolari, magari a giorni alterni, sul resto del Centro Sud. Pochi o scarsi fenomeni sulla Puglia, sulle aree ioniche e in Sicilia. Infine, per tutta questa settimana sono attese temperature sotto la media un po’ ovunque, anche di 4/5°C al Centro Sud, 1/3°C sotto al Nord.

Maggiori dettagli sul tempo nel corso dei prossimi giorni, nei nostri quotidiani aggiornamenti.

