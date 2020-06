Allerta Meteo Veneto: ancora instabilità e rovesci ma condizioni in progressivo miglioramento

Domani e giovedi’ in Veneto saranno ancora presenti a tratti condizioni di instabilita‘, minore comunque rispetto ai giorni precedenti e in progressivo miglioramento. Si avranno precipitazioni discontinue, anche con dei rovesci e temporali. Non si esclude qualche locale fenomeno intenso (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento) sulla pianura e sulle Prealpi. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto avvisa di possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e del possibile innesco di fenomeni franosi superficiali. I bacini idrografici interessati dall’avviso di criticita’ sono il Piave Pedemontano, l’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, l’Adige-Garda e Monti Lessini, il Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, il Basso Brenta -Bacchiglione, il Basso Piave,Sile, il Bacino scolante in laguna e quello del Livenza, Lemene e Tagliamento.