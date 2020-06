Previsioni Meteo, verso il weekend con tanto sole e caldo estivo. Ma anche temporali in alcune zone del Nord

Previsioni Meteo – Come ampiamente annunciato da giorni, l’ultima parte di Giugno vedrà una affermazione più franca dell’alta pressione, anche con parziale componente nordafricana e una progressione di bel tempo prevalente e caldo sopra norma. In questa sede analizzeremo l’evoluzione, in particolare, verso il fine settimana prossimo, nel corso del quale l’anticiclone dovrebbe conquistare gran parte del territorio italiano, magari mostrandosi leggermente meno solido in corrispondenza del Nord Italia, dove potrebbero penetrare infiltrazioni di aria umida da Ovest, dalla Francia, e dove potrebbe avere luogo una più ricorrente instabilità, tuttavia circoscritta essenzialmente ai rilievi. Accennavamo a una componente circolatoria calda nordafricana annessa all’alta pressione e, di fatti, potrà realizzarsi una prima ondata di caldo sopra norma, soprattutto verso il weekend e in particolare sulle regioni centro meridionali, più direttamente esposte al flusso subtropicale. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione da venerdì 26 a domenica 28.

Intanto, nell’immagine di sintesi sullo stato del tempo, abbiamo evidenziato il sole che la farà da padrone per tutte e tre le giornate, in particolare al Centro Sud e diffusamente anche sulle pianure del Nord, salvo qualche isolato temporale da calura, nel pomeriggio di venerdì, sui rilievi settentrionali abruzzesi. Su Ovest Piemonte, invece, e lungo tutti i settori alpini e prealpini, su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino e poi sul Nord Veneto e Friuli, una attività instabile, convettiva, specie pomeridiana, responsabile di rovesci e temporali, sarà costantemente presente, forse meno nella giornata di domenica 28 o comunque più circoscritta ai rilievi nordorientali. Rovesci o temporali più forti e intensi, venerdì 26, tra Trentino Alto Adige e alto Veneto, più significativi sabato su alto Piemonte. Qualche temporale potrebbe sconfinare anche verso le pianure centrali piemontesi o alte lombarde, sul resto del Nord, un po’ di nubi irregolari sulle medie e alte pianure, sul Ponente Ligure e su Ovest Emilia, altrove sole prevalente. Circa le temperature, lo abbiamo già rilevato, sono attese in crescita ovunque e calde estive, attestandosi nei valori massimi mediamente tra +28 e +34°C, ma frequentemente verso i +35/+36°C, specie sulle aree centro meridionali e punte fino a +37/+38°C al Sud e sulle isole maggiori, in particolare nel corso di domenica 28.