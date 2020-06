Previsioni Meteo, il maltempo continuerà anche nel weekend ma non mancheranno ampi sprazzi di sole specie al Sud

Previsioni Meteo – Il flusso instabile sudoccidentale persisterà anche per il fine settimana. Rispetto alle 48 ore precedenti, quando si esprimerà la fase più intensa del maltempo, tuttavia, è atteso un alleggerimento, se non altro sotto l’aspetto dell’estensione dei fenomeni. Infatti, come visibile dalla barica media attesa per il fine settimana, il cavo d’onda più tagliente incidente in maniera più diretta sul Mediterraneo centrale, sarebbe già evoluto verso l’Est Europa, enormemente depotenziato anche e, al suo seguito, la pressione tenderebbe a recuperare moderatamente, soprattutto sulle aree centro meridionali. Un cavo d’onda instabile sub-polare, invece, continuerebbe ad affondare in maniera abbastanza incisiva dal Mare del Nord verso l’Ovest Europa, con anse cicloniche bene ondulate fino alla Spagna settentrionali e alle Baleari, continuando a convogliare aria umida e instabile sudoccidentale verso il Nord italia. Ma vediamo più in dettaglio la tendenza per il fine settimana.

Per sabato, in mattinata, addensamenti con rovesci e temporali ancora sul Friuli VG, localmente forti. Rovesci più irregolari su Centro Nord Veneto, sul Trentino e su Alpi e Prealpi in genere, qualcuno su alta Toscana e basso Tirreno tra il Reggino e il Messinese; più asciutto e anche più ampiamente soleggiato altrove. Al pomeriggio e ancora più in serata, peggiora su buona parte del Nord, specie su medie e alte pianure, Alpi e Prealpi tutte, con rovesci e temporali diffusi, forti la sera tra alto Piemonte, Centro Nord Lombardia e localmente su Sud Trentino. Brevi acquazzoni o qualche temporale ancora tra il Levante ligure, l’alta Toscana e la Calabria ionica, fino al Nordest Sicilia, Messinese, ma più localizzati e irregolari su queste aree. Tempo mediamente buono sul resto del Paese, con assenza di piogge e anche con ampie schiarite soleggiate.

Per domenica, ulteriore peggioramento del tempo su molte aree del Nord, segnatamente ancora su Liguria centro orientale, alta Toscana, Piemonte, Lombardia tutta, sul Trentino, sul Centro Nord Veneto e Friuli, con rovesci e temporali diffusi e spesso forti per tutto il giorno, anche violenti e insistenti nel pomeriggio sera. Attenzione, perchè potrebbero esserci disseti idro-geologici su queste aree, per altri ingenti quantitativi di acqua in 12/24 ore e, per di più, su terreni già abbondantemente saturi per le abbondanti piogge nei giorni precedenti. Rovesci anche sul Nord Appennino, Umbria, Marche, isolati sull’Appennino centrale. In mattinata, meglio al Centro Sud e sulle isole maggiori ma, nel pomeriggio e la sera, tendenza ad addensamenti e a locali piogge o anche temporali su Sud Calabria e Sicilia, occasionali verso Sud Campania, resto della Calabria, Ovest Lucania e su Sud Sardegna. Temperature, per l’intero corso del fine settimana, più o meno stazionarie e nelle medie al Nord, in aumento e più o meno nelle medie o un po’ oltre al Centro Sud. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine del nowcasting di MeteoWeb: