Previsioni Meteo: nel weekend del solstizio d’estate prevalente bel tempo, ma non mancherà qualche temporale

Previsioni Meteo – Sembra piuttosto scongiurata una instabilità estesa per questo fine settimana, come pure si ipotizzava qualche giorno fa. Il dato barico generale vedrà un moderato aumento della pressione , tuttavia senza alcun promontorio anticiclonico degno di nota, piuttosto una modesta incidenza di un’area moderatamente depressionaria in azione, però, più diretta sulle aree dell’ex Jugoslavia e poi balcaniche. Insomma, condizioni bariche ibride, senza la prevalenza netta di una figura in particolare e con tempo che mediamente sarà buono in termini di instabilità, o perlomeno nubi e locali temporali risulteranno piuttosto localizzati, ma comunque con qualche fastidio più generalizzato, come nubi irregolari a sviluppo diurno abbastanza diffuse e anche un aumento della ventilazione settentrionale su diverse regioni. Ecco l’evoluzione più in dettaglio.

Per sabato 20, giorno del solstizio d’estate, primo dettaglio a sinistra nell’immagine precipitazioni, è evidente un tempo in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, salvo addensamenti su Sudovest Piemonte, alta Toscana, sui rilievi del medio Adriatico, localmente su quelli meridionali, anche con qualche occasionale scroscio di pioggia o temporale, ma mediamente fenomeni davvero localizzati. Le temperature sono attese stazionarie in lieve e generale calo, più apprezzabile sulle aree adriatiche con massime tra +25 e +31°C, qualche punta oltre su Sicilia. Per domenica 21, mattinata con un po’ id nubi irregolari in Appennino, basso Tirreno, al Nordest, ma tempo mediamente buono; sole altrove. Nel pomeriggio, possibile un’ attività temporalesca più significativa tra le aree interne abruzzesi, laziali centro meridionali, specie del Frusinate, verso area Matese, Ovest Molise, Nordovest Campania, specie Casertano, Ovest Beneventano e giù sulla Calabria, soprattutto interna e tirrenica, localmente su Salernitano meridionale e su Sudovest Lucania. Qualche temporale anche sul Nord Appennino, alta Toscana, occasionali sui rilievi altoatesini di confine, tempo più stabile e soleggiato altrove. Le temperature sono attese in ulteriore, lieve calo, ancora una volta più apprezzabile sulle aree adriatiche con massime tra +25 e +31°C. Venti sostenuti settentrionali sui bacini e sulle coste, anche sulle isole maggiori, deboli o moderati altrove, in rinforzo progressivo sul medio e basso Adriatico.