Pienone nel primo weekend estivo, dal litorale romano alle Eolie: tante presenze sulle spiagge, protagonisti anche capodogli, delfini e tartarughe

Pienone oggi, nel primo weekend estivo, sul litorale romano, da Ostia fino a Passoscuro, a Fiumicino, Fregene e Maccarese.

Nonostante il vento, le temperature sono piacevoli, e tante persone si sono dirette verso il mare.

Sulle spiagge libere sono innumerevoli gli ombrelloni colorati aperti, un test non solo per il distanziamento, ma anche per la gestione di servizi ed ingressi per gli stabilimenti balneari e per le spiagge attrezzate.

Le forze dell’ordine presidiano i 24 km di costa di Fiumicino, di cui 11 di spiagge libere.

Oggi sono anche tanti coloro che hanno optato per la bicicletta, approfittando delle tante piste ciclabili sul litorale, in particolare di quella lungo l’argine del Tevere, da Parco Leonardo al castello di Porto, a Fiumicino.

Gli appassionati di archeologia possono visitare l’area dei Porti imperiali di Claudio e Traiano che ha riaperto al pubblico i suoi 33 ettari tra storia e natura.

Proprio a proposito di natura, turismo e meraviglia, oggi è una splendida giornata anche nelle Isole Eolie: sono tornati i turisti e primi yacht. Uno spettacolo suggestivo è stato offerto al largo di Lipari da un branco di capodogli, e al largo di Filicudi dai delfini, che si sono divertiti a “scortare” le imbarcazioni.

Nel mare delle Eolie protagoniste anche le tartarughe caretta caretta: alcune sono rimaste ferite e sono state soccorse.

Una è stata operata dalla veterinaria Laura Gulotta e dopo un mese di riabilitazione, nel centro di Filicudi, è stata rimessa in mare dalla Guardia costiera. Un’altra tartaruga è stata recuperata e salvata dopo essere rimasta intrappolata in una rete da pesca.