Che fine ha fatto il principe Filippo? Le foto della Regina Elisabetta riapparsa in pubblico dopo l’emergenza Coronavirus non convincono i fan del consorte

Lei è riapparsa in pubblico, ma di lui nessuna traccia. Qualche giorno fa vi avevamo informato in merito alla riapparizione in pubblico della Regina Elisabetta dopo il lock-down dovuto all’emergenza Coronavirus. La 94enne regnante britannica, isolata nel castello di Windsor, è stata fotografata a cavallo nella tenuta reale. Insieme a lei nel castello ‘di campagna’ ci sarebbero anche il marito, il 98enne principe Filippo, e un ristrettissimo gruppo di membri del suo staff. Nella foto diffusa dai media britannici si vede la regina in sella a un cavallo di 14 anni chiamato Balmoral Fern. Ma i dubbi sorgono proprio in merito a Filippo, perché è da mesi che il coniuge di Elisabetta non si fa vedere in pubblico.

A marzo si era addirittura vociferato che fosse in fin di vita a causa del Covid-19 e che la notizia non fosse stata resa pubblica per non creare allarmismi tra la popolazione britannica. Ed effettivamente è da allora che di Filippo non c’è neppure l’ombra. Come comunicato con una nota ufficiale, la Regina Elisabetta, suo figlio Carlo e la moglie Camilla si erano allontanati da Londra in quarantena volontaria, recandosi al Castello di Windsor. Ma del principe Filippo nessuna notizia. Il 98enne consorte di Sua Maestà, come è noto, non gode di buona salute. Per il Duca di Edimburgo, dunque, sarebbero state prese misure più efficaci, per evitare un eventuale contagio.

In Gran Bretagna, e non solo, c’è però chi afferma che Filippo potrebbe essere deceduto. “L’hanno detto anche a me, ma non so nulla di più”, aveva riferito un imprenditore italiano da decenni a Londra ad un giornalista di Libero. Il mistero, a distanza di quasi tre mesi, resta. L’ultima apparizione pubblica di Filippo di Edimburgo risale ad oltre un anno fa. Ma tant’è: la coppia reale ci ha abituasti da tempo a sorprese, dunque attendiamo notizie ufficiale per capire che fine abbia fatto il simpatico Filippo.