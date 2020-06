Problemi a sportelli e freni: Ford richiama 2.1 milioni di auto

Ford richiama 2,1 milioni di automobili, SUV e furgoni in un periodo temporale che va dal 2012 fino al 2016 per un problema di chiusura della portiera e di una perdita di liquido dei freni.

Come ha evidenziato Ford, le chiusure difettose delle serrature possono causare l’apertura delle porte mentre i veicoli si muovono. Ford sta anche richiamando quasi 344.000 pickup F-150 negli Stati Uniti e in Canada per riparare una perdita di fluido dal cilindro maestro del freno.

Il problema è che di solito le porte non si chiudono in caso di guasto, ma se si chiudono potrebbero riaprirsi mentre i veicoli sono in movimento.

Il richiamo riguarda i veicoli negli Stati Uniti e include la Ford Focus dal 2012 al 2015, la Ford Fusion dal 2013 al 2014, la Ford Fiesta dal 2011 al 2014 e la Ford Escape e C-Max dal 2013 al 2015.

Sono inoltre interessati i modelli Lincoln MKZ 2013 e 2014, Lincoln MKC 2015, Ford Mustang 2015 e Ford Transit Connect dal 2014 al 2016. Non tutti i veicoli richiamati di quegli anni saranno inclusi. Il richiamo del liquido freni copre alcuni F-150 dal 2014 al 2017 negli Stati Uniti e in Canada. I pickup della serie F sono i veicoli più venduti negli Stati Uniti. Tutti i camion richiamati hanno motori turbo da 3,5 litri.

Ford afferma che il fluido può fuoriuscire dal cilindro principale per il circuito della ruota anteriore. A seconda di quanto fluido si perde, i freni anteriori potrebbero perdere gran parte della loro capacità di arresto, ma i freni posteriori funzionerebbero. Ciò può allungare le distanze di arresto e causare un incidente. Ford afferma in una nota che il guidatore potrebbe sentire un suono o ottenere una spia sul cruscotto. Potrebbe anche essere necessaria una maggiore pressione sul pedale per arrestare i camion.