Protezione Civile: Maria Siclari il nuovo vice capo del Dipartimento

Maria Siclari è il nuovo vice capo del Dipartimento della Protezione Civile: già dirigente generale del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Siclari ricopriva, dal 1 settembre 2016, l’incarico di direttore generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Siclari “arriva in un momento particolarmente impegnativo per la nostra struttura e sono sicuro che la sua esperienza professionale rappresenterà una grande risorsa per il nostro Dipartimento,” ha spiegato il Capo Dipartimento Angelo Borrelli. “La sua nomina testimonia, inoltre, il ruolo fondamentale che i centri di competenza scientifici ricoprono all’interno di tutto il sistema nazionale della Protezione Civile, specialmente nella comprensione e nella gestione dei rischi. Insieme al nuovo vice capo Dipartimento continueremo a rafforzarne le potenzialità e le capacità“.

Da oggi Siclari prenderà ufficialmente servizio al Dipartimento della Protezione Civile con il compito di supportare il Capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni, sostituendolo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia prof. Carlo Doglioni ha espresso le proprie congratulazioni al Direttore Generale dell’INGV dott.ssa Maria Siclari per l’importante incarico cui è stata chiamata.

La nomina a Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, al fianco del dott. Angelo Borrelli, è segno del grande impegno e professionalità della dott.ssa Siclari, sempre profuso anche presso l’Istituto dal 2016 a oggi con grande dedizione e raggiungendo importanti risultati.

Il Presidente, i Dirigenti e tutto il personale le formulano i migliori auguri di buon lavoro nel suo nuovo e prestigioso incarico.