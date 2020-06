Punto da un’ape e va in shock anafilattico: 28enne morto dopo 2 giorni di agonia

Un giovane di Cammarata venerdì scorso è stato ricoverato d’urgenza per uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un’ape: il 28enne è morto questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il ragazzo si trovava in compagnia della fidanzata, quando improvvisamente all’interno dell’auto, attraverso il finestrino, è entrata un’ape: dopo essere stato punto, ha avvertito un forte dolore e successivamente ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie.

La fidanzata lo ha portato alla guardia medica di Cammarata e successivamente è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Caltanissetta, dove il giovane era arrivato in condizioni già gravissime.