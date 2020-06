QS World University Rankings: il MIT la migliore università del Mondo, il Politecnico di Milano al top per l’Italia

Il Massachusetts Institute of Technology si conferma la migliore università del mondo per il 9° anno consecutivo: lo ha sancito la 17ª edizione del QS World University Rankings, pubblicato oggi. Nella prestigiosa classifica, il MIT è seguito dalla Stanford University e Harvard.

Nell’elenco anche 36 atenei italiani, due in più rispetto alla scorsa edizione, con il Politecnico di Milano (137°) che guadagna 12 posizioni e resta la prima università del nostro Paese. L’Università di Bologna sale al 160° posto, la Sapienza di Roma arriva al 171° posto. Il Politecnico di Torino avanza di ora occupa il 308° posto.

Quattro le new entry italiane: l’Università Vita-Salute San Raffaele al 392° posto, la Libera Università di Bolzano (posizioni 601-650), l’Università della Calabria e l’Università Politecnica delle Marche (801-1000).