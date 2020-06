Ottenuto il quinto stato della materia sulla Stazione Spaziale Internazionale

Grazie a un esperimento condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale è stato ottenuto il quinto stato della materia: l’eccezionale risultato si deve alla ricerca coordinata da Robert Thompson, del California Institute of Technology (Caltech), i cui dettagli sono stati pubblicati su Nature.

Il quinto stato della materia è uno stato distinto da quello liquido, solido, gassoso e dal plasma, possibile solo a temperature vicine allo zero assoluto e nel quale atomi ultrafreddi che si muovono all’unisono si comportano come onde e non come particelle.

La particolare forma di materia è nota da tempo e si chiama “condensato di Bose Einstein“: averla prodotto nello Spazio può aprire la strada a molte applicazioni.

Ipotizzato nel 1925 da Satyendra Nath Bose e Albert Einstein, il condensato è stato prodotto per la prima volta in laboratorio nel 1995, da Eric Cornell, Carl Wieman e Wolfgang Ketterle che, per tale motivo, nel 2001 sono stati premiati con il Nobel per la fisica.