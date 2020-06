Oggi al Quirinale il “Concerto dedicato alle vittime del Coronavirus”

Oggi, alle ore 18:45, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica, si svolgerà, nei Giardini del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il “Concerto dedicato alle vittime del coronavirus”, in diretta televisiva su Rai1 e radiofonica su Radio3 Rai e in streaming sul sito www.quirinale.it.

Il concerto, eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta dal maestro Daniele Gatti, ha in programma musiche di Mozart, Pärt, Vivaldi, Puccini, Webern e Bach, si svolgerà senza la presenza di pubblico.

Il Presidente Mattarella rivolgerà un messaggio ai telespettatori.