Domani riapre il Terminal 1 a Malpensa con oltre 150 voli: dispenser di gel, termoscanner e percorsi a senso unico

A causa dell’epidemia di coronavirus, il Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa era stato chiuso, con il solo Terminal 2 rimasto operativo a partire dal 16 marzo. Con l’aumentare dei voli pero’ gli spazi del T2 sono diventati insufficienti e da domani si cambia: chiudera’ il secondo terminal e riaprira’ il primo con oltre 150 voli previsti fra arrivi e partenze. La ripresa del traffico e’ ancora lieve ma comunque netta rispetto al record negativo della settimana dal 6 al 12 aprile quando ci furono solo tremila passeggeri (-99,5%). Nella settimana dal primo al 7 giugno i passeggeri sono stati infatti 22.396.

Adesso tutto e’ pronto per la riapertura: sono stati posizionati 250 dispenser di gel, allestiti i termoscanner, messe le cinture sulle sedie dove nessuno deve sedersi per garantire il distanziamento e sono stati predisposti dei percorsi a senso unico. Malpensa infatti e’ fra gli aeroporti europei, insieme a Parigi Charles de Gaulle, Nizza, Francoforte, Bruxelles, Atene e Madrid, che partecipano al progetto lanciato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) per l’implementazione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure stabilite dalla stessa EASA e dalle Autorita’ dei rispettivi Paesi.