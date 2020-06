Alla ricerca di antiche tracce di vita su Marte: via libera al lancio di “Perseverance”

“Poche ore fa la NASA ha confermato che Mars2020 e il suo rover ‘Perseverance‘ – nome meraviglioso scelto fra le proposte degli studenti – partiranno verso il Pianeta Rosso il 20 luglio ed è un buon giorno per lanciare“: con queste parole, su Twitter, l’astronauta italiano dell’ESA, Paolo Nespoli, ha commentato il via libera dell’Agenzia spaziale alla nuova missione ed al rover che cercherà antiche tracce di vita e batteri su Marte.

Il rover Perseverance è stato progettato per comprendere meglio la geologia di Marte e cercare segni di vita nel passato del Pianeta Rosso.

Il rover partirà il 20 luglio dallo Space Launch Complex 41 della Cape Canaveral Air Force Station in Florida, con un razzo della United Launch Alliance Atlas V. La finestra di lancio è tra le 9:15 a.m. e le 11:15 a.m. ora locale.