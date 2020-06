Richiamate caramelle gommose per rischio soffocamento: contengono additivi non autorizzati, NON CONSUMARE [MARCHIO E LOTTI]

Il Rasff (Sistema rapido di allerta comunitario) ha disposto il richiamo di diversi lotti di caramelle gommose per rischio soffocamento. Si tratta di gelatine colorate, per le quali si raccomanda di non consumare, soprattutto in riferimento ai bambini, a causa del rischio di soffocamento. Le gelatine sono infatti particolarmente viscose per via della presenza di additivi non autorizzati: E410 (farina di semi di carrube) ed E407 (carragenina). Le caramelle provengono da Taiwan e sono commercializzati in diversi Paesi, tra i quali l’Italia, tramite i Paesi Bassi. Il prodotto, a marchio ABC, è denominato Girl Jelly Fruity Bites e Boy Jelly Fruity morde. Le gelatine presenti nelle confezioni sono di cari gusti. Produttore: Tsang Lin Industries. Paese di produzione: Taiwan. Del prodotto in questione sono stati ritirati tutti i lotti.

Si ricorda che il RASFF è un portale della Commissione Europea che diffonde le allerte sugli alimenti, spesso ancora in fase di valutazione. Si tratta di una sorta di preallarme che arriva prima delle allerte nazionali, pubblicate in Italia sul sito del Ministero della Salute. Il principale scopo del RASFF è dunque quello di mantenere un elevato standard di sicurezza per i consumatori, preservandone la salute attraverso avvisi tempestivi e internazionali.

Vi invitiamo a controllore le nostre pagine per essere aggiornati su tutti gli ulteriori avvisi relativi all’alimento in questione e su altri richiami alimentari.