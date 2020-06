Due noi farmaci per la tosse, utilizzati soprattutto per i bambini, Robitussin e Dimetapp, sono stati richiamati volontariamente dalla casa produttrice. I prodotti specifici sono: Robitussin Honey Tosse per bambini e congestione del torace DM e Dimetapp per bambini Cold and Cough. La società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ha dichiarato che il richiamo è dovuto a potenziali rischi di overdose. Le confezioni presentano all’interno i bicchierini dosatori di dimensioni errate, e dunque c’è il pericolo che i genitori mettano troppo farmaco nel dosatore. Il richiamo include lotti venduti tra febbraio e l’inizio di giugno. Sul sito FDA.gov è possibile controllare il numero di lotto.

Nell’occasione del richiamo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha precisato che Robitussin è il nome di una linea di prodotti cosiddetti “da banco” in commercio negli USA, acquistabili nei supermercati e anche via Internet. Contiene vari principi attivi, tra cui guaifenesina e destrometorfano. La guaifenesina è un balsamico espettorante, di uso comune. Il destrometorfano, invece, è un derivato della morfina e dunque, in misura modesta, mantiene alcuni effetti sul sistema nervoso centrale, oltre a sedare la tosse. In Italia è contenuto in alcuni noti farmaci come la tosse come “Bronchenolo” (sciroppo e compresse) , o “Honeytuss” (sciroppo antitosse), o “Lisomucil sedativo”.

Il Robitussin – precisa D’Agata – negli USA è commercializzato molto liberamente, forse senza un’adeguata informazione di ciò che contiene e dei possibili effetti collaterali. O forse gli effetti collaterali sono stati scoperti da una fetta particolare di mercato. Succede infatti i medicinali da banco contenenti destrometorfano vengano impiegati per il cosiddetto“robo-tripping”, ovvero sono utilizzati dai giovanissimi per lo sballo. L’abuso di questi farmaci riguarda il 2.6% degli undicenni statunitensi, il 5% dei 15-16enni e il 6.3% dei 17-18enni. A causa di overdose si sono registrate anche diverse morti.