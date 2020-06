Maxi ritiro di cereali in zuppa dai supermercati italiani: rischio microbiologico [LOTTI & INFO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato diversi avvisi di richiamo di prodotti dagli scaffali per rischio microbiologico. Si tratta di cereali, nello specifico “zuppa con farro”, di differenti marchi ma tutti prodotti nel medesimo stabilimento. Il richiamo è “cautelativo per sospetto rischio microbiologico“. E’ probabile dunque che a seguito di specifici controlli siano stati individuati contenuti pericolosi, come tossine o batteri. Ecco l’elenco con marchi e lotti dei prodotti ritirati:

Zuppa con farro , marchio Terra & Vita Le Zuppe Belle e Pronte ; lotto n° L23-R-148; prodotto da Euroverde Società Agricola srl; venduto in unità da 620 grammi, con date di scadenza indicate in 05/07/2020 – 06/07/2020 – 07/07/2020 – 10/07/2020 – 11/07/2020 – 12/07/2020.

Zuppa con farro e verdure fresche , marchio Bontà dell'Orto ; lotto n° 320148; prodotto da Euroverde Società Agricola srl; venduto in unità da 620 grammi, con data di scadenza indicate in 07/07/2020.

Zuppa con verdure e farro , marchio Il Mercato – Carrefour ; lotto n° 320148; prodotto da Euroverde Società Agricola srl; venduto in unità da 620 grammi, con date di scadenza indicate in 06/07/2020 – 10/07/2020.

Zuppa con farro, marchio Euroverde Società Agricola; lotto n° 3 20 148; prodotto da Euroverde Società Agricola srl; venduto in unità da 620 grammi, con date di scadenza indicate in 05/07/2020 – 07/07/2020 – 10/07/2020 – 11/07/2020 – 12/07/2020.

Tra le avvertenze dei moduli di richiamo si chiede ai supermercati di “segregare il prodotto e identificarlo con cartello NON CONFORME, esporre la comunicazione al consumatore e consegnare il prodotto se ancora presente a Euroverde Società Agricola”.