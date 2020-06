Intervento dei vigili del fuoco in via Ventotene a Ciampino (Roma) dove si è verificato un geyser, con forte odore solforoso e un getto di circa tre metri di altezza. La fuoriuscita si è verificata, fanno sapere i vigili del fuoco, mentre si eseguivano degli scavi per la realizzazione di un pozzo artesiano. Non sono stati pochi i disagi alle abitazioni limitrofe, che hanno portato ad allontanare dalle proprie case ventidue nuclei familiari.