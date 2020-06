Ryanair: riprende voli da e per Malpensa, 25 rotte in tutto

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Ryanair riprende i collegamenti da e per l’aeroporto di Milano Malpensa, con i voli su Palermo e Catania, già ripristinati dal 21 giugno, Londra-Stansted, Comiso e Manchester (operativi da ieri, 22 giugno), mentre oggi saranno riattivati i collegamenti con Lamezia Terme, Brindisi, Bari e Alghero. Altre rotte verranno ripristinate nei prossimi giorni: Bruxelles, Dublino, Madrid, Valencia, Malaga, Porto, Bucarest (Otopeni), Alicante, Bristol, Creta-Candia, Kaunas, Palma di Maiorca, Siviglia, Almeria, Calamata, Gran Canaria. Dal 1 luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

“Ryanair è lieta di ricominciare a collegare Milano Malpensa con il resto dell’Europa”, spiega in una nota. L’operativo da e per l’aeroporto di Milano Malpensa include in tutto 25 rotte, di cui 7 nazionali – Catania, Palermo, Lamezia Terme, Brindisi, Bari, Alghero, Comiso e 18 internazionali – Londra-Stansted, Bruxelles, Dublino, Madrid, Valencia, Manchester, Malaga, Porto, Bucarest (Otopeni), Alicante, Bristol, Creta-Candia, Kaunas, Palma di Maiorca, Siviglia, Almeria, Calamata e Gran Canaria.

“L’annunciata ripartenza dei voli di Ryanair da Milano Malpensa ci riempie di gioia, è il segnale che finalmente l’aeroporto torna a collegare strutturalmente, grazie a Ryanair, il nord Italia con una rete di destinazioni domestiche ed europee, agevolando così la ripresa del turismo e dell’economia”, sottolinea Andrea Tucci, Vp Aviation Business Development di Sea.