Salmone affumicato richiamato dal Ministero della Salute: è allerta listeria [MARCA e LOTTO]

Nuovo richiamo alimentare operato dal Ministero della Salute. In questo caso si tratta di un tipo di salmone affumicato in vendita a marchio Vegè e Starlaks per la presenza di listeria. Si tratta del lotto 619NI2010D2205 (scadenza 6 luglio 2020) venduto nella confezioni da 100 grammi e prodotto da Starlaks Italia, via Per cilavegna 13 Borgolavezzaro (NO).

Si inviato i lettori a non consumare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita di acquisto.

L’infezione da Listeria può manifestarsi in due forme: la forma tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione e provoca disturbi gastrointestinali e la forma sistemica, molto più grave e pericolosa. Quest’ultima può essere rilevata anche dopo un mese dall’ingestione del cibo contaminato: in tal caso l’infezione dall’intestino passa nel sangue e si diffonde nell’organismo, arrivando al sistema nervoso, dando vita a encefaliti e meningiti e forme acute di sepsi.