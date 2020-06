Salmone affumicato richiamato dal Ministero della Salute: le precisazioni dell’azienda produttrice

In merito al richiamo di un lotto di salmone affumicato a opera del Ministero della Salute per rischio Listeria Monocytogenes, di seguito il comunicato stampa dell’azienda produttrice:

Gruppo VéGé in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, ha condotto un richiamo in via del tutto precauzionale del seguente lotto di produzione, in seguito a segnalazione di possibile presenza di Listeria Monocytogenes.

Marchio: VéGé – Starlaks Prodotto: 619NI2010D2205 Marchio di identificazione dello stabilimenti/del produttore: Starlaks Nome del produttore: Starlaks Italia Srl. Sede dello stabilimento: via per cilavenga, 13 -28071 Borgolavezzaro (NO) Data di scadenza

VéGé: 06/07/2020

Starlaks: 02/07/2020 Prodotto: sede di Borgolavezzaro (in provincia di Novara) Descrizione peso/volume unità di vendita: 100 g

Gruppo VéGé sottolinea come la tipologia del prodotto in questione venga costantemente sottoposto ad analisi periodiche, oltremodo con visite ispettive presso lo stabilimento di produzione e controlli cadenzati anche nei punti di vendita.

“Abbiamo immediatamente effettuato un’indagine interna della filiera e in tutti i nostri punti di vendita per verificare e prendere eventuali provvedimenti per continuare a garantire la sicurezza e la qualità ai nostri clienti” – dichiara Giorgio Santambrogio Amministratore Delegato di Gruppo VéGé

Al momento il caso è circoscritto e, quindi, il richiamo è effettuato in via del tutto precauzionale e non riguarda in nessun modo né altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a marchio VéGé.