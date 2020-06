Salvini e il giallo dell’Etna al posto del Vesuvio: gaffe o manipolazione? Il mistero si infittisce

Mistero sulla grafica del post virale sui social con protagonista Matteo Salvini: Etna o Vesuvio?

Il leader della Lega ha annunciato il suo nuovo tour in vista delle regionali in Campania ma in rete si è diffuso un cartello che ritrae – oltre che Salvini e i dettagli sul programma – anche un vulcano sullo sfondo, che però era quello siciliano, e non quello campano.

Inutile dire che gli utenti dei social si sono scatenati, tra ironia e derisione.

In tutto ciò, Salvini ha spiegato: “Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l’Etna al posto del Vesuvio? Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega… La commissione sulle fake news che dirà? Facciamo girare e inviamo bacioni!“.

Il mistero però si infittisce, la faccenda è infatti più complessa: al momento, sui profili social di Salvini appare la foto giusta, con il Vesuvio, ma, al tempo stesso, nella cronologia delle modifiche del post è segnalato un cambiamento, la rimozione di un contenuto multimediale (la foto con l’Etna?) e l’aggiunta di un altro contenuto (quella giusta con il Vesuvio?).