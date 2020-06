Apre una scatola di fagioli e ci trova dentro un topo: scattano le indagini dei carabinieri [FOTO]

Ha acquistato in un supermercato una confezione di fagioli in scatola e ci ha trovato dentro un topo morto: è accaduto a una 67enne di Vicenza e ora sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

La donna aveva acquistato lo scorso mese alcune confezioni di fagioli prodotti da una cooperativa della provincia di Piacenza, ed alcuni giorni fa aveva deciso di consumare i legumi: quando ha aperto la scatola dentro ha trovato un topo delle dimensioni di circa 3 cm, decapitato (foto nella gallery in alto).

La confezione è sequestrata e affidata per accertamenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Salute di Padova.