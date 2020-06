Finisce le scorte di alcol e uccide una donna ferendo altre 250 persone: la furia di una scimmia alcolizzata

Il bilancio della furia della scimmia è stato terribile: un morto e 250 feriti. L’animale, alcolizzato, è totalmente impazzito dopo aver finito le proprie scorte di alcol. Come si legge su un giornale locale, Kalua, questo il nome dell’animale, apparteneva a un occultista del distretto di Mirzapur, in India. L’uomo le dava da bere solo liquore, tanto da farla diventare dipendente dall’alcol. Quando lui è morto, la scimmia è rimasta sola e senza alcolici, iniziando ad accusare una crisi d’astinenza da alcol. Ha preso dunque a vagare per le strade della città attaccando qualsiasi persona, ferendone ben 250 e uccidendo una donna, morta a causa delle ferite riportate.

La scimmia è stata catturata e portata allo zoo di Kanpur, dove si trova ancora adesso. E’ proprio nello zoo che gli zoologi hanno scoperto che oltre ad essere alcolizzata, la scimmia aveva un altro segreto terribile: si rifiutava di mangiare le verdure e da qui gli scienziati hanno fatto alcune indagini, scoprendo che l’occultista potrebbe aver dato da mangiare all’animale solo carne di scimmia, il che spiegherebbe anche l’aggressività di Kalua. Gli esperti, infatti, hanno notato che l’animale aveva la tendenza ad attaccare le altre scimmie, per questo motivo è stata messa in isolamento in una gabbia dalla quale difficilmente uscirà viva.