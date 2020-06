Scivola su una roccia e cade per 10 metri, morta studentessa tedesca

La giovane voleva tuffarsi nelle acque della Grotta Urlante, nel fiume Rebbi, una delle cascate più belle di Premilcuore (Forlì-Cesena), ma è scivolata su alcune rocce e, dopo un volo di 10 metri, ha sbattuto violentemente la testa: la studentessa 21enne di origine tedesca, che studiava a Bologna nell’ambito del progetto Erasmus, ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio quando la ragazza, assieme a un gruppo di amici, era andata in gita nell’alto Rabbi. Sul posto sono immediatamente intervenuti 118 e carabinieri di Meldola per gli accertamenti ma la 21enne è morta nella corsa in ospedale.