Notte di fuoco e scontri a Stoccarda: polizia attaccata da decine di persone in pieno centro

Notte di scontri a Stoccarda, in Germania. Decine di giovani travisati hanno attaccato le auto della polizia, gli agenti nonché diverse vetrine dei negozi del centro storico con bastoni e lancio di pietre del selciato. Una dozzina di agenti sono rimasti feriti, venti persone sono state fermate. La situazione, si legge in una nota della Polizia, si è calmata con le prime ore del giorno. Secondo la polizia, durante un controllo per un reato legato alla droga, molti dei presenti si sono scagliati contro gli agenti. Vetrine rotte, ciottoli volanti, 20 arresti preliminari e più di una dozzina di agenti di polizia feriti: dozzine di piccoli gruppi hanno combattuto battaglie di strada con la polizia nel cuore di Stoccarda. Le rivolte sarebbero iniziate intorno a mezzanotte e si sono calmate solo stamattina. Per motivi di sicurezza, la polizia è rimasta presente nel centro della città con un grosso contingente.