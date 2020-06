Scoperto nel Genovese relitto di un galeone del XVI secolo, potrebbe essere il leggendario “Santo Spirito e Santa Maria di Loreto”

Potrebbero essere del leggendario “Santo Spirito e Santa Maria di Loreto“, uno dei più grandi galeoni italiani, naufragato al largo di Camogli nel 1579, i resti di una grande imbarcazione rinascimentale rinvenuti a fine febbraio da due sommozzatori professionisti durante un’immersione nella zona di Porto Pidocchio, nell’Area Marina Protetta di Portofino, a una profondità di 50 metri.

A dare informazioni precise sull’imbarcazione saranno gli studi già in corso da parte della Soprintendenza che, assieme ai carabinieri subacquei, ha avviato le operazioni di ricognizione. Il ritrovamento è definito “importante” perché è il primo in Italia di un relitto di quest’epoca.

I resti sono stati ritrovati da Gabriele Succi ed Edoardo Sbaraini, due esperti sommozzatori titolari della ditta Rasta Divers di Santa Margherita Ligure: gli elementi lignei erano visibili e disposti a pettine, cosa assai rara perché il legno difficilmente si conserva sul fondale, se non viene sepolto da sedimenti marini.

In Mediterraneo sono rarissimi i relitti della prima età moderna che conservano resti strutturali di legno: “Quelli ritrovati sono riconducibili ad una porzione della fiancata dell’imbarcazione e permettono di studiare in dettaglio l’architettura navale di quell’epoca, nota solo attraverso scarni riferimenti in trattati e altri relitti che si contano sulle dita di una mano,” ha spiegato la Soprintendenza.