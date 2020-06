Scuola: Salvini, ‘Azzolina non all’altezza, linee guida tanto fumo e zero arrosto’**

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Mai” la mascherina ai bambini “ed è folle parlare di plexiglas e isolare i bimbi di sei, sette e otto anni, che sono disciplinati, e hanno bisogno di sorrisi, abbracci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista a Money.it trasmessa su Facebook.

“In tutta Europa le scuole sono aperte: o sono matti gli altri o siamo indietro noi. Abbiamo un ministro evidentemente non all’altezza di gestire un tema così delicato come la scuola italiana”, ha proseguito, stroncando le linee guida del Miur sulle riaperture: “tanto fumo e zero arrosto”.