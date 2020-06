Senatrice messicana si mostra in topless durante una video conferenza: “E’ stato un incidente, ho sbagliato ma non me ne vergogno”

Martha Lucia Micher ha 66enne ed è una senatrice messicana. Anche laggiù, in Messico, l’epidemia di Coronavirus ha richiesto l’attivazione di diverse misure di lock-down, tra le quali le riunioni in remoto e le conferenze su apposite piattaforme. Ebbene, la signora Micher, poco avvezza all’utilizzo di strumenti tecnologici, durante una una video riunione su Zoom con altri 14 pari grado della Repubblica federale nordamericana, è stata ripresa in topless, tra lo stupore e l’ilarità dei suoi colleghi. “Si è verificato uno sfortunato incidente durante un incontro virtuale con colleghi sull’attuale situazione economica in Messico e sulle strategie per affrontare la ‘nuova normalità’ dei prossimi mesi – ha scritto in una lettera che si è affrettata a pubblicare online per discolparsi dalla gaffe –. In una parte della sessione, senza accorgermene e mentre la webcam del mio computer era accesa, mi sono cambiata mostrando il mio petto nudo. Ho continuato a partecipare alla sessione e grazie a una chiamata dei senatori Alejandro Armenta Mier e Ovidio Peralta Suarez, ho capito il mio errore“.

Ovviamente gli screen del momento in cui la senatrice era senza maglietta e senza reggiseno sono diventati virali, suscitando anche commenti sgradevoli e di cattivo gusto. “Sono Malu Micher, e non mi vergogno di aver mostrato una parte della mia intimità per caso, perché è esattamente l’idea che una donna sia ‘solo il suo corpo’ che ha permesso e fomentato l’oggettivazione delle donne contro la quale ho sempre combattuto“, ha aggiunto la senatrice, presidente della Commissione statale per l’uguaglianza di genere.